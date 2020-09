Voľby v Ondavke budú, proces pričleňovania k inej obci sa pozastavil

Bratislava 5. septembra (TASR) - Vo východoslovenskej obci Ondavka v Bardejovskom okrese si budú občania 3. októbra voliť starostu i poslancov zastupiteľstva, proces pričleňovania k inej obci sa nateraz pozastavil. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že pokiaľ obec existuje, neexistuje dôvod na nevyhlásenie volieb.



Ondavka sa stala nefunkčnou obcou, pretože nemala starostu ani žiadneho poslanca obecného zastupiteľstva po dvoch vykonaných voľbách. O pričlenení k susednej obci Becherov sa hovorilo po februárových parlamentných voľbách, začalo sa tiež konanie o pričlenení obce.



"Ministerstvo vnútra, odbor volieb, referenda a politických strán zabezpečuje vyhlásenie volieb v obci bez ohľadu na skutočnosť, či prebiehajú nejaké prípravné procesy smerujúce k zlučovaniu. Pokiaľ obec ako taká existuje, nie je dôvod na nevyhlásenie volieb," uviedol pre TASR tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Rezort pripomenul, že do doplňujúcich volieb v Ondavke sa prihlásili kandidáti do obecného zastupiteľstva aj na funkciu starostu obce. "Voľby v obci prebehnú a ak všetko dobre dopadne, tak od 3. októbra by Ondavka mala mať starostu aj zastupiteľstvo," dodali z tlačového odboru.



Proces pričleňovania obce Ondavka bol nateraz pozastavený. "Tento proces totiž podľa zákona o obecnom zriadení predpokladá, že v obci nie je ani jeden funkčný orgán obce," pripomenuli z rezortu vnútra.



Nefunkčnú obec možno podľa zákona pričleniť k inej. Ide o obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu. Okresný úrad v tomto prípade zvolá zhromaždenie obyvateľov, na ktorom prerokuje potrebu pričlenenia a postup. Následne vyzve susednú obec, ku ktorej má byť obec pričlenená. V prípade, že vyzvaná obec s pričlenením nesúhlasí, okresný úrad v sídle kraja vyzve ďalšiu susediacu obec.



Okrem Ondavky si budú voliť poslancov zastupiteľstiev v 19 obciach a starostu v 33 obciach. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásil na 3. októbra predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).