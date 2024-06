Voľby v Žilinskom kraji sa začali bez väčších problémov

Žilina 8. júna (TASR) - Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). TASR to v sobotu ráno potvrdili zo všetkých siedmich okresných volebných komisií. Menší problém s volebnou obálkou aktuálne riešia len v obci Beňadovo v Námestovskom okrese.



Žilinský kraj má dovedna 715 volebných okrskov. Vo volebnom obvode Čadca je zriadených 77 volebných okrskov a vo volebnom obvode Dolný Kubín 43 volebných okrskov. Vo volebnom obvode Ružomberok si môžu voliči vybrať poslancov do EP v 59 okrskoch a vo volebnom obvode Liptovský Mikuláš v 95 okrskoch. Volebný obvod Námestovo zastrešuje 32 okrskov v okrese Tvrdošín a 52 okrskov v Námestovskom okrese. V martinskom volebnom obvode môžu voliči využiť 32 okrskov v okrese Turčianske Teplice a 106 okrskov v okrese Martin. Žilinský volebný obvod zastrešuje okresy Kysucké Nové Mesto s 28 okrskami, Bytča s 33 okrskami a Žilina so 158 volebnými okrskami.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Občania môžu na kandidačnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov. Zo Slovenska bude zvolených 15 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov. Definitívne výsledky eurovolieb budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie.