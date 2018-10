M. Mičega: Chcem byť primátorom, ktorého bude vidieť v teréne

Rozhovor s Milošom Mičegom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Trenčína, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Trenčín 25. októbra (TASR) – O post primátora mesta Trenčín sa uchádza aj 48-ročný vedúci Stavebného úradu v Trenčianskych Tepliciach, poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Miloš Mičega. Kandiduje ako nezávislý, v predvolebnom boji ho podporujú SaS, Sme rodina a OĽaNO. Mesto Trenčín sa podľa neho mení, otázkou však je, či sa mení tak, ako by sa malo. Myslí si, že minimálne v stavebnej oblasti by sa malo mesto posunúť ďalej.



O primátorský post sa uchádzate prvýkrát. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora Trenčína?



Trenčín je moje rodné mesto, tu som vyrastal a žijem celý svoj život. Mám rád svoje rodné mesto. Ako mestský poslanec pracujem už od roku 2014. Od minulého roku som aj krajským poslancom, kde som dostal najviac hlasov v Trenčíne, čo je pre mňa zaväzujúce. Mám iný pohľad na niektoré veci, ktoré sa dejú okolo nás, a preto som sa rozhodol kandidovať. Ako primátor budem riešiť veci pragmatickejšie. Pracujem v stavebníctve a dlhodobo sa venujem aj stavebnému právu. Trenčín sa zmenil a síce pomaly, mení sa aj naďalej. Ja si však myslím, že veci sa dajú robiť lepšie a jednoduchšie. Vidím rezervy, viem kde treba zapracovať, aby mesto napredovalo. Sú činnosti, ktoré budem v mnohých oblastiach robiť inak. Týka sa to však najmä tej stavebnej. Nie je čas na neustále opravy, možno aj toho už opravovaného. Je čas na zmenu za lepší Trenčín.



I keď kandidujete ako nezávislý, podporu vám vyjadrili pravicové politické strany. Nemáte obavu, že v prípade zvolenia za primátora budú od vás očakávať „vďaku"?



Kandidujem ako nezávislý kandidát a na tom sa nič nemení. V predchádzajúcich voľbách podporovali súčasného primátora všetky relevantné politické strany, pričom ten ich podporu neodmietol. Doposiaľ ho nepodporila ani jedna. To, že mi vyjadrujú podporu demokratické politické strany, chápem skôr ako sklamanie zo súčasného smerovania mesta. Ja som tiež veľmi sklamaný zo súčasného primátora, pritom som ho v minulosti podporoval. Dnes však patrí moja vďaka ľuďom okolo mňa, čo mi pomáhajú, teda môjmu tímu, ktorý pracuje na 110 percent. A po voľbách aj všetkým Trenčanom, lebo iba im sa zodpovedám. Moju podporu vnímam aj ako ocenenie doterajšej práce poslanca.



Aké sú podľa vás momentálne najväčšie problémy Trenčína a ako by ste ich v prípade zvolenia za primátora chceli riešiť?



Problém vidím v tom, že všetci Trenčania zaplatia spolu približne dva milióny eur za svojvoľné rozhodnutie súčasného primátora Richarda Rybníčka, keď dal populisticky zasypať jamu pri Posádkovom klube. Rozhodnutie Ústavného súdu je už známe. Na mieste je otázka, v koho záujme konal, keď dal príkaz na zasypanie jamy? Súd konštatoval, že štát ho vopred upozornil, aby tak nekonal. Mesto je špinavé, chodníky rozbité, na úrade vládne politická korupcia. Máme problémy s dopravou, ale rieši sa len a len spoplatnenie parkovného, ktoré je aj tak zložité a diskriminačné. Je známe, že pán Rybníček chce po voľbách zaviesť platené parkovanie na Juhu a celej Sihoti. Takýto krok ja určite neurobím, pretože dodnes nemáme vybudovaný dostatočný počet parkovísk. Pripravenú má aj nezmyslenú zmenu územného plánu, ktorú pred voľbami odložil. Tá má umožniť výstavbu bytoviek pre približne 6000 ľudí priamo v centre mesta, pri železničnom moste. Ak sa to schváli, pre Trenčín to bude katastrofa. Predstavme si, že sa tam presťahujú celé Trenčianske Teplice, alebo viac ako tretina obyvateľov sídliska Juh. Určite nie som proti zmysluplnému rozvíjaniu obytného územia v meste, avšak nesmie to mať vplyv na bývanie súčasných obyvateľov Trenčína.







V uplynulom štvorročnom období ste patrili medzi najväčších kritikov vedenia mesta. Aké sú vaše najväčšie výhrady k práci radnice?



Moje výhrady sú verejne známe. Súčasný primátor zakladal politickú stranu s ambíciou byť premiérom, pričom Trenčanov zamenil za vysokú politiku. Ako manažér - zakladateľ zlyhal, žiadnu stranu nezaložil a dnes opäť kandiduje. Nebudem to viac rozvádzať, ale čo bude mať teraz, aký ďalší projekt? Potom je tu manažérsky nezvládnutý projekt futbalového štadióna, ktorý podporujem. Pred štyrmi rokmi som zaň hlasoval. Vtedy nebol štadión, bol tu futbal. Dnes už nie je ani futbal, hráme na Myjave. Terminál som tiež podporoval, ako vyzerá naša stanica v krajskom meste? Je toho viac, ale musím dodať ešte jednu vec. Námestie sme stavali za pôžičku viac ako 3,2 milióna eur, k tomu ďalšie úvery napriek masívnemu výpredaju majetku. Žiadny ekonomický zázrak, iba dobrý marketing. Naše mesto je jedno z najzadlženejších na Slovensku, pričom jeho majetok sa neúprosne znižuje a práve tomu chcem dať veľké stop.



Čo by bolo v prípade zvolenia za primátora vašou absolútnou prioritou v nasledujúcom volebnom období?



Okamžite po voľbách zavediem priamu kontrolu všetkých platieb mesta Trenčín. Novozvolených poslancov začlením do pracovného tímu na realizáciu spoločných cieľov. Svoje ciele som rozdelil do viacerých etáp. Medzi krátkodobé ciele som zaradil odstránenie diskriminácie a zjednodušenie systému v parkovaní, čisté a zelené mesto a k tomu naštartovať základnú obnovu detských a športových ihrísk. Na týchto cieľoch začnem so svojím tímom pracovať hneď po voľbách. Vyžadujú minimálnu administratívnu prípravu a ich splnenie je vlastne len začiatkom práce za lepší Trenčín.



Pri ohlasovaní kandidatúry ste povedali, že chcete dostavať futbalový štadión aj za cenu, že výstavbu bude financovať mesto. Myslíte si, že by sa v mestskom rozpočte našli milióny eur na jeho výstavbu bez toho, aby neutrpel chod mesta?



Už teraz dávame na futbal minimálne 200.000 eur ročne. Futbalový klub verejne deklaruje, že nemá peniaze na výstavbu štadióna, ale napriek tomu predstavil víziu 20-miliónového štadióna. Pôvodne to malo byť však 12 miliónov. Niečo tu logicky nie je v poriadku, ak sme doteraz nevybudovali štadión pre nedostatok financií za 12 miliónov, ako chceme postaviť štadión za 20 miliónov? Pýtam sa teda, ako je možné stavať bez peňazí? Trenčanom treba povedať, že do tohto projektu sme už v majetku a iných službách vložili asi päť miliónov eur, to nie je málo. Mesto Trenčín to teda už aj tak financuje. Teraz si musíme strategicky povedať, či chceme v centre mesta ďalšie štyri a viac rokov stavenisko aj so všetkým negatívnym čo k tomu patrí, teda špina, prach, hlučnosť a podobne, alebo sa už po tých štyroch rokoch posunieme vpred. Preto musím poznamenať - postavme sa nohami na zem a spravme tu funkčný štadión, na ktorý máme a využime k tomu aj peniaze od štátu. Tie sú k dispozícii a bude to prospešné pre všetkých.



Aké by boli v prípade Vášho zvolenia vaše prvé kroky vo funkcii primátora?



Ako prvé by som priamo kontroloval všetky platby. Skontroloval by som pripravenosť mesta na zimnú údržbu ciest. Blíži sa čas Vianoc, ako samozrejmosť by bola kontrola pripravenosti mesta na tento sviatok, vrátane vianočných trhov.



Ste stavebný technik, venujete sa stavebnému právu. Kam by sa podľa vás mal v nasledujúcom volebnom období posunúť Trenčín práve v oblasti rozvoja a výstavby?



V prvom rade je to v kvalite a komplexnosti prác. Dnes sme svedkami toho, že práce nepreberáme, potom sa opravuje už opravené, ale to je pre mňa neprijateľné. Pri zadávaní zákaziek, teda aj projektov sa koná nehospodárne. Tu sa plytvá s peniazmi Trenčanov. Opravuje sa cesta, neurobia sa obrubníky. Opravuje sa chodník, avšak neurobí sa bez bariér. Takže zvýšim kontrolu prác, lebo bez kontroly sa ďalej neposunieme. Kontrolu budú vykonávať vlastní zamestnanci a nie externí, ako teraz. Môžem garantovať, že budem primátor v teréne a bude ma vidno. Stavbári nebudú mať vo mne len kontrolu, ale aj podporu. Funguje to, mám s tým dlhoročné skúsenosti a tie chcem dať v prospech Trenčanov.



Akým spôsobom budete financovať svoju volebnú kampaň a koľko bude stáť?



Mám vlastné zdroje aj z pôžičky, peniaze od rodiny, známych a od darcov cez transparentný účet. Ten mám tak, ako každý iný kandidát, zriadený a zverejnený zo zákona. Zákonný limit neprekročím.