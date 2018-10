VIDEO: P. Bročka: Podpora verejnosti Trnavy je pre mňa záväzkom

Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka opäť kandiduje ako nezávislý s mottom Za lepšiu Trnavu 2018.

Trnava 26. októbra (TASR) - Pred štyrmi rokmi upriamil na seba pozornosť ako víťaz komunálnych volieb v Trnave. Teraz 36-ročný právnik, súčasný primátor Trnavy Peter Bročka opäť kandiduje ako nezávislý s mottom Za lepšiu Trnavu 2018.



-Do komunálnej politiky ste vstúpili v roku 2014. Kedy ste po voľbách pocítili, že to bolo správne rozhodnutie?-



K môjmu rozhodnutiu ma priviedlo vnútorné presvedčenie, že k rozvoju mesta sa dá pristupovať aj iným spôsobom. Nesmierne si vážim dôveru, ktorú do mňa Trnavčania vložili aj napriek tomu, že som bol najmladším kandidátom a viacerí ma označovali za neskúseného. Posledné štyri roky ukázali, že sa mesto dynamicky mení k lepšiemu a v porovnaní s inými mestami napredujeme. Podpora verejnosti je pre mňa záväzkom a úspech Trnavy je naším spoločným dielom.



-Akú známku dáte uplynulým štyrom rokom? Aký je pomer vašich očakávaní naplnené/nenaplnené?-



Moje hodnotenie by bolo B, resp. dvojka. S výsledkami nebudem zrejme nikdy úplne spokojný, ale to je dobre, človek sa tak dokáže stále motivovať a snaží sa byť každý deň lepší.



-Čo bolo pre vás v uplynulých štyroch rokoch najťažšie?-



Nebol som zvyknutý na zákulisné hry a rôzne zákerné ťahy. Časom som, našťastie, pochopil, čo môžem od niektorých ľudí očakávať. Okrem toho je extrémne ťažké mať v tejto pozícii aspoň nejaký súkromný život. Najťažšie sú situácie, kedy síce veľmi chcete, ale nemáte reálnu možnosť s niečím pohnúť. Spoliehate sa napríklad na projektanta a pri kontrole zistíte, že projektová dokumentácia má chyby. Poviete si, že na to je zmluvná pokuta, ale tá vám projekt neopraví a vy sa neviete pohnúť z miesta. Keď skrátka nejdú veci podľa plánu, človek ťažšie hľadá dôvod na úsmev. Na druhej strane, keď sa podarí kvalitná rekonštrukcia alebo nové dielo, človek cíti, že to, čo robí, má skutočný zmysel a výsledky.



-Je mesto v lepšej kondícii, ako keď ste Trnavu prebrali vy? Čo zostane v meste po primátorovi Bročkovi v jeho prvom volebnom období?-



Za štyri roky klesla úverová zaťaženosť mesta o viac ako päť miliónov eur. Rezervný fond je dnes väčší než pri mojom nástupe. Popri tom sa realizovalo veľké množstvo investičných akcií a viacero ďalších je pripravených do nasledovných rokov, čo určite uľahčí budúcu prácu.



Dokázali sme takmer úplne odstrániť zápach na Družbe. Išlo o dlhoročný problém, ktorý trápil tisíce ľudí nielen z tohto sídliska. Vzniklo nové parkovisko medzi nemocnicou a železničnou stanicou, kde pribudla stovka parkovacích miest. Veľmi ma teší, že sme spolu s Trnavčanmi v meste dokázali vytvoriť oveľa pozitívnejšiu atmosféru. Trnava je dávaná za vzor a pre domácich i návštevníkov je rozvoj mesta očividný.







-Aká je vaša top téma pre nasledujúce štyri roky? Prečo ste si ju vybrali?-



Jednou z nosných tém bude určite mobilita. Napriek populárnemu mýtu, že sa zaujímame iba o cyklistov, sa nám za uplynulé obdobie podarilo zrekonštruovať rekordné množstvo komunikácií, a ako prvé mesto na Slovensku sme začali komplexné rekonštrukcie ciest na základe analýzy podložia georadarom.



Spustili sme tiež výmenu starých odpadových nádob za moderné stojiská polopodzemných kontajnerov. Za vyše roka praxe sa potvrdilo, že ide o správne rozhodnutie. Na nových stojiskách zmizli potkany, zredukoval sa zápach a neporiadok z rabovania košov je minulosťou. Stav naplnenia každej nádoby je sledovaný na diaľku prostredníctvom senzora. Vďaka tomu je možné naplánovať včasný vývoz odpadkov, čo prináša finančné úspory.



-Aké je vaše riešenie pre statickú a dynamickú dopravu v Trnave?-



Vytvorením koncepcie budovania parkovísk sme sa pripravili na postupné zavádzanie tzv. rezidentského parkovania. Jeho hlavným zámerom je zvýhodniť pri parkovaní občanov Trnavy oproti cezpoľným a študentom, ktorých autá obsadzujú miesta domácim. Výsledkom tohto procesu bude nielen navýšenie parkovacích kapacít, ale aj zavedenie dlhodobo udržateľného systému parkovania v meste. Popri tom je však naďalej nevyhnutné rozvíjať všetky možnosti alternatívnej dopravy. V centre je určite priestor pre vyhradenie miest na krátkodobé bezplatné zastavenie (do 20 minút) spolu s osadením senzorov na meranie doby zastavenia vozidla.



Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na plne dynamický model riadenia križovatiek, ktoré budú vedieť presne identifikovať prúdenie vozidiel, prispôsobovať dĺžky jednotlivých intervalov, a tak zrýchliť premávku počas dopravných špičiek. Sme už bližšie vydaniu územného rozhodnutia na južný obchvat, pričom na tomto projekte ponúklo mesto ministerstvu maximálnu pomoc a spoluúčasť.



Náš program na najbližšie štyri roky obsahuje viacero už rozpracovaných riešení, ktoré dokážu situáciu v dopravných špičkách zmierniť.



-Aké máte riešenie pre zeleň v Trnave? Vynorili sa viaceré zámery, s prijatím ktorých mala verejnosť problém - napríklad výruby Hlboká, Ružový park a najnovšie Staničný park. Nespokojnosť je aj s kosením verejných priestranstiev.-



Vyššie priemerné teploty, extrémne suchá a ďalšie príznaky klimatických zmien už zasiahli aj naše mesto. Kľúčovou témou je zadržiavanie vody v krajine a čo najkvalitnejšia starostlivosť o zeleň. Vďaka postupnému ošetrovaniu veľkých stromov, inventarizácii stoviek drevín v mestských parkoch a strategickému plánovaniu výsadby sme v rámci Slovenska dosiahli naozaj vysoký štandard starostlivosti o stromy. Za posledné roky bolo v Trnave vysadených viac než 3000 stromov. Napriek kritickým suchám a útokom vandalov sa úspešne ujalo viac ako 92 percent z nich. Na budúci rok chystáme ďalšie opatrenia, aby bol ich podiel ešte vyšší.



V programe máme viacero veľkých revitalizácií parkov. Bežnému človeku často uniká odborná stránka jednotlivých projektov, ale to je v poriadku, človek nemôže vedieť všetko.



S kosením vznikol problém iba v tomto roku na jar, a aj to kvôli externým dodávateľom, ktorí nedodržali zazmluvnené termíny, a situáciu museli zachraňovať mestské organizácie. Podiel plôch v našej správe sa zvyšuje a údržba na nich je oveľa operatívnejšia a ekonomickejšia. Zároveň zavádzame aj nové technológie, ako je mulčovanie (celé sídlisko Družba), ktoré je za rovnakú cenu nielen častejšie, ale ponecháva aj časť živín v pôde.



-Vaši spolupracovníci, napríklad mestskí poslanci, poukazovali na vašu ne/komunikáciu, stalo sa to aj témou vašich protikandidátov. Kritizujú vás tiež za častú neúčasť na podujatiach, kde má primátor reprezentovať mesto - ako sú prijatia oficiálnych hostí, účasť na akciách pre občanov i v rôznych inštitúciách, ale aj taký mestský ples a ďalšie. Ako to vnímate vy?-



Zaujímavé je, že na údajnú nekomunikáciu poukazujú poslanci, ktorí za mnou neprišli buď vôbec alebo raz za celé volebné obdobie. Oficiálne podujatia máme v rámci vedenia mesta podelené a striedame sa na nich. Neviem ani spočítať, koľko som prijal napríklad veľvyslancov. Otváral som dva z troch mestských plesov a tá jedna neprítomnosť bola zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ je toto pre niekoho predvolebná téma, tak je to vcelku úsmevné.



-Združenie Lepšia Trnava, ktoré pre Trnavčanom zosobňujete, v uplynulých voľbách uspelo. Pred nadchádzajúcimi prišlo k odštiepeniu malej časti súčasných poslancov. Zároveň ste na kandidačnú listinu doplnili nové mená. Má Lepšia Trnava dostredivú alebo odstredivú silu?-



Spoločný program Za lepšiu Trnavu 2018 v týchto voľbách reprezentuje 30 nezávislých kandidátov na poslancov. V roku 2014 to bola iba polovica. Výsledky, ktoré mesto za posledné roky dosiahlo, občanov jednoznačne oslovujú a ľudia sa chcú aktívne podieľať na pokroku mesta.



-Za poslanca mestského zastupiteľstva nekandidujete. Prečo?-



Ľuďom ponúkam na ešte štyri roky službu primátora, ktorú som pripravený vykonávať naplno. Na poslancov v našom tíme kandidujú skvelí ľudia, ktorí majú záujem a chuť pokračovať v začatej práci pre mesto, a budem naozaj rád, keď na to dostanú vo voľbách od občanov mandát.