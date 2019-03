V Banskej Bystrici volilo asi 150 väzňov aj bezdomovci

Magistrát musel dokladať náhradníkov do okrskových komisií.

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Krátko pred zatvorením volebných miestností na území Banskobystrického okresu nezaznamenali žiadne narušenie volieb, incidenty či prerušenie hlasovania. Prvé kolo sobotňajších prezidentských volieb prebiehalo pokojne. Konštatovala to pre TASR zapisovateľka okresnej volebnej komisie Dagmar Albertová. Na území okresu bolo 129 okrskov, z toho 77 priamo v meste pod Urpínom.



Ako TASR večer informoval Peter Jakubec, vedúci organizačného oddelenia banskobystrického magistrátu, odvolilo okolo 150 ľudí v ústavoch na výkon trestu a väzby. K volebným urnám do okrsku číslo sedem v Základnej škole na Triede SNP prišli aj bezdomovci, teda ľudia, ktorí majú v občianskom preukaze zapísaný trvalý pobyt "mesto Banská Bystrica". V meste je ich evidovaných 1558.



"Prišlo ich okolo desať až 15. Dvaja takí skutoční a ostatní, čo bývajú v podnájmoch. Z tých zhruba 1500 je to nejaké jedno percento, čiže nie je to žiadny zával," reagoval Jakubec.



Hoci žiadne závažné problémy počas volieb mesto neeviduje, s jedným sa pasovali už od začiatku volebného dňa a museli ho urgentne riešiť.



"Dokladali sme náhradníkov do okrskových komisií. V 31 okrskoch sme mali len päť členov. Trinásť politických subjektov a petičných výborov si mohlo dať dokopy ľudí a priemer? Nejakých šesť. V 77 komisiách sedelo dokopy asi 460 ľudí. Je to troška hanba, určité subjekty by sa mali spamätať," zdôraznil Jakubec.