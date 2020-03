Aj v Košickom kraji vyhralo OĽaNO pred Smerom a Sme rodina

Košice 1. marca (TASR) - V Košickom kraji v sobotňajších (29. 2.) parlamentných voľbách zvíťazilo hnutie OĽaNO, keď zaň hlasovalo 26,28 percenta zúčastnených voličov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD so ziskom 17,54 percenta hlasov. Tretie bolo hnutie Sme rodina, ktoré volilo 8,36 percenta voličov, a štvrtá ĽSNS s výsledkom 7,76 percenta hlasov. Poradie strán na prvých miestach v Košickom kraji tak kopíruje celoslovenské výsledky.



Strana Za ľudí získala v kraji 6,51 percenta hlasov, koalícia PS-Spolu 5,46 percenta a SaS 5,19 percenta. Menej ako päť percent dosiahli Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,66 percenta), KDH (4,41 percenta), Vlasť (3,09 percenta), Dobrá voľba (3,07 percenta) Most-Híd (2,72 percenta) a SNS (2,65 percenta). Ostatné strany získali menej ako jedno percento hlasov.



Aj v meste Košice vyhralo OĽaNO, a to so ziskom 28,31 percenta hlasov, pred Smerom-SD s podporou 14,19 percenta voličov. Tretia skončila strana Za ľudí, ktorá má 9,67 percenta, štvrtá koalícia PS-Spolu dosiahla 8,64 percenta. Nasleduje Sme rodina s výsledkom 8,40 percenta, SaS – 8,38 a ĽSNS – 5,47 percenta. Zvyšok strán neprekonal päťpercentnú hranicu.



OĽaNO okrem Košíc vyhralo aj v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava a Trebišov. Smer-SD získal najviac hlasov v okresoch Sobrance, Gelnica a Michalovce.



Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 58,65 percenta, v rámci všetkých krajov bola najnižšia. Najviac voličov prišlo hlasovať v Košiciach (63,18 percenta), najmenej v okrese Trebišov (52,24 percenta).