V Banskobystrickom okrese vyhralo OĽaNO, v Breznianskom Smer-SD

Banská Bystrica/Brezno 1. marca (TASR) – V Banskobystrickom okrese vyhralo voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konali v sobotu (29. 2.), hnutie OĽaNO so ziskom 23,41 percenta hlasov. V okrese Brezno sa stal víťazom parlamentných volieb Smer- SD s 22,55 percentami hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Podľa nich v okrese Banská Bystrica so 129 okrskami bola najvyššia volebná účasť spomedzi všetkých siedmich územných obvodov Banskobystrického samosprávneho kraja, keď dosiahla 71,07 percenta.



Na druhom mieste tam skončil Smer-SD, ktorý získal 20,80 percenta a na treťom koalícia PS-Spolu s 9,68 percentami hlasov. Nasledujú Sme rodina (9,27 %), SaS (8,44 %), ĽSNS (7,57 %) a Za ľudí (6,83 %). Ostatné strany skončili pod päťpercentnou hranicou.



Na Horehroní so 67 okrskami dosiahla volebná účasť 61,72 percenta.



Tesne za Smerom-SD skončilo na druhom mieste OĽaNO s 22,08 percentami, tretí najvyšší počet hlasov získala ĽSNS s 12,33 percentami. Na ďalších priečkach sa umiestnili Sme rodina (10,23 %), koalícia PS-Spolu (5,96 %) a SaS (5,30 %). Za ľudí a ďalšie strany získali menej ako päť percent hlasov.