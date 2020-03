V Bratislave je na prvých miestach trojica OĽaNO, PS-Spolu a SaS

Bratislava 1. marca (TASR) – Podobne ako v celom Bratislavskom kraji, aj v hlavnom meste SR by voľby do Národnej rady SR skončili s rovnakým poradím šiestich subjektov s najväčším ziskom voličským hlasov. Vyplýva to zo zverejnených neoficiálnych výsledkov na stránke Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



V Bratislave tiež vyhralo OĽaNO so ziskom 24,25 percenta hlasov, za ním nasledovala koalícia PS-Spolu, ktorú volilo 16,22 percenta voličov, a SaS, ktorá získala 13,49 percenta hlasov. Na štvrtom mieste v hlasovaní Bratislavčanov skončil Smer-SD, ktorý volilo 11,53 percenta hlasujúcich, Za ľudí na piatom mieste zahlasovalo 10,04 percenta voličov a šieste hnutie Sme rodina skončilo so ziskom 5,61 percenta hlasov.



Menej ako päť percent Bratislavčanov volilo KDH (4,53) i ĽSNS (4,13). Dobrá voľba získala 3,06, Vlasť 2,50 a SNS 1,90 percenta. Ďalšie subjekty získali menej ako percento odovzdaných hlasov.



Celková volebná účasť bola v Bratislave 72,65 percenta. Najviac voličov prišlo v Starom Meste, teda v okrese Bratislava I (78,75), nasledujú Bratislava IV (75,61), Bratislava III (75,60), Bratislava II (73,38). Najnižšia účasť bola bratislavskej päťke – 65,05 percenta.