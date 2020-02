V okresoch Lučenec, R. Sobota, Revúca a Rožňava boli voľby pokojné

Lučenec/Rimavská Sobota/Rožňava 29. februára (TASR) – Voľby do Národnej rady (NR) SR boli v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava pokojné a bez problémov. TASR to potvrdili predsedovia a zapisovatelia okresných volebných komisií.



„Všetky volebné miestnosti boli uzavreté načas a nevyskytol sa žiaden problém. Voľby prešli úplne hladko,“ uviedla predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci Eva Zenková.



Obdobná situácia bola aj v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, ktoré zastrešovala jedna okresná volebná komisia so sídlom v Rimavskej Sobote. „Nemali sme hlásené nič, takže všetky miestnosti by mali byť zavreté včas. Počas dňa sme nezaznamenali žiadne problémy,“ priblížil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Lukáš Kvietok.



Bezproblémový priebeh bol podľa kompetentných aj v Rožňavskom okrese. „Všetko bolo v poriadku, nemali sme žiadne prerušenie. Všade sme skončili o 22.00 h a nemali sme nahlásené žiadne priestupky, ani nič podobné,“ uviedla predsedníčka okresnej volebnej komisie v Rožňave Anna Hlaváčová.