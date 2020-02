V Trenčíne sa v porovnaní s minulými voľbami zmenili volebné okrsky

Trenčín 28. februára (TASR) – V súvislosti s voľbami do Národnej rady SR upozorňuje mesto Trenčín na niektoré zmeny vo volebných okrskoch na území mesta. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Na riadne organizačno-technické zabezpečenie volieb určil primátor mesta Richard Rybníček 51 volebných okrskov, čo je o jeden okrsok viac ako v posledných voľbách. Pôvodný okrsok číslo 2 bol rozdelený na dva, nový okrsok má číslo 3 a sídlo v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pôvodné okrsky 3 až 11 sú prečíslované na okrsky 4 až 12.



K najväčším zmenám došlo v okrskoch na sídlisku Juh. Celé územie sídliska bolo nanovo rozdelené do 13 okrskov. Majú čísla 13 až 25 a sú v troch budovách - základná škola (ZŠ) na Ulici L. Novomeského, kultúrne stredisko Juh a ZŠ na Východnej. Je to o jeden okrsok menej ako v minulosti, pretože v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v týchto voľbách volebná miestnosť nebude.







"Žiadali sme zmenu volebnej miestnosti mimo zariadenia pre seniorov. Dôvodom je zmena rozsahu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre seniorov. Celodenné blokovanie jedálne a priebežný pohyb cudzích osôb v zariadení narúšal denný harmonogram našich klientov, nehovoriac o bezpečnosti ich majetku. Pre imobilných klientov z nášho zariadenia požiadame o prenosnú urnu," uviedla riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.



V okrsku číslo 45 došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z materskej školy (MŠ) na Medňanského do kultúrneho strediska na tej istej ulici. Okrsok číslo 49 bol rozdelený na dve časti. Do pôvodného okrsku 49 v kultúrnom stredisku Zlatovce boli doplnené ulice Slivková, Šafránová a Hroznová (doposiaľ boli v okrsku 45 v MŠ Medňanského) a novovytvorená ulica Tramínová. Nový okrsok číslo 50 má sídlo v ZŠ Na dolinách. Doň je presunutá časť ulíc z pôvodného okrsku 49 (Malozáblatská, Hanzlíkovská, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Poľovnícka, Severná, Detská, K mlyniskám) a Ulica kňažské, ktorá bola doteraz v okrsku kultúrneho strediska Záblatie. Do okrsku číslo 51 v KS Záblatie je doplnená novovytvorená Ulica Pavla Ondráška.



"V deň volieb bude v Kultúrnom stredisku na Juhu sprístupnená plošina pre imobilných občanov v čase od 10.00 do 15.00 h," doplnila Ságová.