V Trnavskom kraji OĽaNO výrazne predbehlo Smer, účasť takmer 67%

Trnava 1. marca (TASR) – V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zvíťazilo vo voľbách do Národnej rady (NR) SR hnutie OĽaNO, keď získalo dôveru 28,08 percenta voličov. OĽaNO predstihlo v TTSK stranu Smer-SD o 13,50 percenta, ktorá získala 14,58 percenta hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb po zrátaní 100 percent hlasov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Na treťom mieste skončila v TTSK strana Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 11,44 percenta. Nasledovali hnutie Sme rodina s 9,82 percenta, ĽSNS (6,59 percenta), koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (5,98 percenta), SaS (5,35 percenta), Most-Híd (4,83 percenta), Za ľudí (4,67 percenta), KDH (3,08 percenta), Vlasť (2,20 percenta) SNS (2,19 percenta) a Dobrá voľba (2,13 percenta). Ostatné politické subjekty neprekročili v TTSK jednopercentnú hranicu.



Víťazné hnutie OĽaNO získalo v TTSK najvyšší podiel hlasov v okrese Skalica, kde ho volilo 38,69 percenta voličov. Celkovo hnutie vyhralo v siedmich z ôsmich okresov kraja. Druhá v poradí, strana Smer-SD, nezvíťazila ani v jednom okrese, v okrese Dunajská Streda uspela Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 43,01 percenta.



Účasť voličov na parlamentných voľbách v Trnavskom samosprávnom kraji dosiahla 66,93 percenta, čo bola po Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji štvrtá najvyššia účasť vo voľbách.