V Žiline požiadalo o voľby poštou 1133 ľudí

Žilina 29. januára (TASR) – Mesto Žilina požiadalo o možnosť voľby poštou do Národnej rady (NR) SR 1133 ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2016 je to nárast o 660 voličov. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že návratnú obálku, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania odoslali celkom na 1090 adries v zahraničí. "Najväčší záujem prejavili ľudia z Českej republiky, odkiaľ chce voľbu poštou využiť 421 Žilinčanov, z Veľkej Británie chce voliť 149 ľudí a z Nemecka 82. Na doručenie obálky s hlasovacími lístkami do Južného Sudánu musela samospráva dokonca využiť kuriérsku spoločnosť, keďže pošta do uvedenej krajiny nedoručuje," uviedol Miškovčík.



"Medzi krajinami s najväčším počtom žiadateľov sú napríklad Švajčiarsko (44), Španielsko a USA (33), Francúzsko (32), Rakúsko (31), Holandsko (27), Nórsko (23), Írsko (22), Belgicko a Austrália (21)," dodal hovorca mesta Žilina.



Voliči žijúci v zahraničí mohli o túto formu volieb požiadať v termíne do 10. januára. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020 a kandiduje v nich 25 politických subjektov. V ére samostatnej Slovenskej republiky pôjde o ôsme parlamentné voľby.