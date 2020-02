Vo Zvolene a Detve chce voliť poštou dvakrát viac ľudí ako naposledy

Zvolen/Detva 17. februára (TASR) - Voliť zo zahraničia poštou požiadalo vo Zvolene približne dvakrát toľko ľudí, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi. Kým v roku 2016 žiadalo o takúto možnosť 228 ľudí, teraz ich bolo 600.



"Najviac takýchto voličov je z Českej republiky, až 229. Voliči však majú záujem voliť poštou aj z Južnej Afriky, Peru, Japonska či Nového Zélandu," uviedla vedúca organizačného odboru Mestského úradu vo Zvolene Silvia Husáriková.



Zvýšený záujem o voľbu zo zahraničia evidujú aj v Detve. O voľbu poštou tam teraz požiadalo 144 ľudí. „Je to približne dvakrát viac ako pri ostatných parlamentných voľbách,“ uviedla vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu v Detve Eva Budáčová.



Najviac žiadostí registrujú v Detve podobne ako vo Zvolene z Českej republiky. O voľbu spoza rieky Moravy požiadalo 41 ľudí. Niekoľko desiatok občanov SR chce v Detve takto voliť aj z Veľkej Británie a Nemecka. "Sú však aj voliči z Austrálie, Nového Zélandu, Thajska alebo z Číny," pripomenula Budáčová.



Vybaviť voľbu zo zahraničia si voliči s trvalým pobytom na Slovensku mohli najneskôr 50 dní pred konaním volieb, to znamená do 10. januára 2020.