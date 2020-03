Voľby v Nitrianskom kraji vyhralo OĽaNO pred Smerom-SD a MKS

Nitra 1. marca (TASR) – Víťazom volieb v Nitrianskom kraji sa podľa neoficiálnych volebných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, stalo hnutie OĽaNO. Svoj hlas mu odovzdalo 23,03 percenta voličov. Druhá strana v poradí, Smer–SD, získala dôveru 17,76 percenta voličov. Treťou najsilnejšou stranou v kraji je s 12,31 percenta voličských hlasov Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS). Voliči posunuli do parlamentu aj hnutie Sme rodina s 8,28 percenta hlasov a ĽSNS so 7,36 percenta. Všetky ostatné strany zostali v Nitrianskom kraji pred bránami parlamentu.



V 754 okrskoch v šiestich územných obvodoch Nitrianskeho kraja bolo zapísaných 564.649 voličov, odovzdaných bolo 352.826 platných hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 63,23 percenta. Najvyššia volebná účasť bola v okrese Nitra, kde prišlo k volebným urnám 69,17 percenta oprávnených voličov, najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Komárno, kde volilo 52,75 percenta voličov.



V územnom obvode Komárno získala najvyššiu podporu voličov Maďarská komunitná spolupatričnosť so 41,09 percenta hlasov. Voliči posunuli do parlamentných lavíc aj hnutie OĽaNO a strany Most-híd a Smer-SD. V územnom obvode Levice sa stalo víťazom volieb hnutie OĽaNO pred Smerom-SD a Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou. Hranicu potrebnú na zvolenie do parlamentu prekročili aj hnutie Sme rodina a ĽSNS.



Víťazom volieb v územnom obvode Nitra sa stalo OĽaNO pred Smerom-SD, hnutím Sme rodina, ĽSNS a SaS. Voliči v územnom obvode Nové Zámky odovzdali najviac hlasov hnutiu OĽaNO. Za ním nasledujú Maďarská komunitná spolupatričnosť, Smer-SD, Sme rodina a Most-híd. V územnom obvode Šaľa získalo najviac voličských hlasov OĽaNO pred Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou. Hranicu potrebnú na zvolenie do parlamentu prekročili aj Smer-SD, Sme rodina a Most-híd. V územnom obvode Topoľčany sa stala víťazom volieb strana Smer-SD. Dôveru voličov získali aj OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a SNS.