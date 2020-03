Volebná účasť v Prešovskom kraji dosiahla 63 percent

Prešov 1. marca (TASR) – Volebná účasť v sobotňajších (29. 2.) parlamentných voľbách bola v Prešovskom kraji na úrovni 63 percent, aj v tejto časti Slovenska zvíťazilo hnutie OĽaNO, a to so ziskom 25,63 percenta. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR po sčítaní hlasov zo všetkých volebných okrskov.



Na druhom mieste v Prešovskom kraji skončila strana Smer-SD, ktorej odovzdalo svoj hlas takmer 21 percent voličov. Nasleduje ĽSNS so ziskom 8,5 percenta hlasov a hnutie Sme rodina, ktorému dôverovalo 8,39 percenta voličov. Päticu najlepších uzatvára KDH so ziskom 8,37 percenta hlasov a strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorej odovzdalo svoj hlas 6,15 percenta hlasov voličov.



Pod hranicou piatich percent sa umiestnili koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu (4,37 percenta), SaS (4,08 percenta), SNS (3,69 percenta), Dobrá voľba (3,54 percenta) a Vlasť (3,51 percenta). Ostatné strany nezískali ani jedno percento voličských hlasov.



Najväčšiu podporu získalo OĽaNO v okresoch Prešov a Kežmarok, kde mu hlas odovzdalo 29,42, respektíve 29,46 percenta voličov. Naopak, Smer-SD dominoval v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Humenné.