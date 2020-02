Voliť môže 63.849 Banskobystričanov, poštou chcú i z Malajzie a Mexika

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Voliči v krajskom meste Banská Bystrica môžu počas sobotňajších (29. 2.) parlamentných volieb hlasovať v 77 volebných miestnostiach. V okrskových komisiách bude sedieť 767 členov, delegovaných politickými stranami alebo koalíciami. V zoznamoch je zapísaných 63.849 voličov s trvalým pobytom na území mesta a pripravených je 66.000 kusov hlasovacích lístkov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo mesta, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto ich k 20. februáru vydalo 2208. Požiadať o jeho vydanie je možné do 28. februára do 15.00 h na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu Mestského úradu v Banskej Bystrici," upozornila na to Marhefková.



Voliči, ktorí majú trvalý pobyt v meste pod Urpínom a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR, mohli požiadať o voľbu poštou. Urobilo tak celkom 1294 voličov.



"Žiadosti nám adresovali zo 49 štátov sveta. Najviac ich bolo doručených z Českej republiky (556), Veľkej Británie (189), Švajčiarska (60), Rakúska (38), Dánska (29), Nemecka (35), Francúzska (28). Zo vzdialenejších krajín vedú USA (46), Austrália (17), Kanada (17), Nový Zéland (2). O voľbu poštou prejavili záujem traja ľudia z Malajzie, Indie a Mexika," dodala Marhefková.



Parlamentné voľby sa konajú 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.