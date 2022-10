J. Mažgút: Očakávam, že si ľudia zvolia rozumom aj srdcom

Bratislava 29. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ján Mažgút očakáva, že ľudia si v spojených voľbách zvolia v prvom rade rozumom a v neposlednom srdcom. Uviedol to pre TASR v sídle strany Smer-SD, kde počas sobotného večera očakáva výsledky volieb.



Verí, že po zverejnení výsledkov "budeme v konečnom dôsledku všetci spokojní". Sobotný deň po dlhej dobe strávil s rodinou, s ktorou bol aj voliť. "Takže celý čas, až kým som neprišiel na centrálu, som strávil so svojou manželkou a deťmi, pretože to boli ľudia, ktorých som počas kampane najviac zanedbával. Je mi to ľúto a preto som sa im to snažil aspoň dnes trochu vykompenzovať," povedal.



Atmosféra v centrále kandidáta na Súmračnej v Bratislave je pokojná. Povedal, že počas dňa mal niekoľko telefonátov a správ, v ktorých mu ľudia zaželali úspech.



Mažgút zhodnotil, že kampaň mu dala minimálne skúsenosti a viacero stretnutí s ľuďmi. "Presvedčila ma o tom, že nálada v rámci kraja je úplne iná, ako sa snažia niektorí politici prezentovať. Určite mi to dalo veľmi veľa skúseností, že body programu, ktoré sme si v hrubých črtách nastavili, sa potvrdili. Ľudia v niektorých prípadoch nielenže potvrdili, čo sme si stanovili, ale rozšírili to aj o vlastné negatívne zážitky," uviedol.



Na otázku, či plánuje kandidovať aj v parlamentných voľbách, uviedol, že nikdy nehovor nikdy a uvidí, čo prinesie život.



O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza Ivan Bošňák (ODS, DS, Spolu a Šanca), Juraj Droba (SaS, Team Bratislava, PS), ktorého podporuje aj OKS a NOVA, Milan Lopašovský (SMS), Ján Mažgút (Smer-SD, SNS), Magdaléna Sulanová (ĽSNS), Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Dušan Velič (Za ľudí, Sme rodina, KDH, Maďarské fórum) a Štefan Zima (Republika).