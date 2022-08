Voľby2022: Kandidatúru M. Belicu na predsedu NSK podporí Smer-SD a SNS

Nitra 17. augusta (TASR) - Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica bude kandidovať na post predsedu kraja s podporu strán Smer-SD a SNS. Oznámil to v stredu na tlačovej besede spoločne s predsedami oboch strán Robertom Ficom (Smer-SD) a Andrejom Dankom (SNS).



Ako povedal Belica, za jeho rozhodnutím šiestykrát kandidovať stála predovšetkým snaha o udržanie súčasného pozitívneho smerovania NSK. "Som pokračujúci predseda vyššieho územného celku (VÚC) a nie je mi ľahostajné, čo bude s ekonomikou tohto kraja o rok, o dva. NSK už minimálne desať rokov šliape tak, že má minimálnu zadlženosť a vynikajúce ekonomické výsledky. Tie sa ťažko dosahujú, ale ľahko sa 'prešustrujú'. To je dôvod, prečo sa opäť uchádzam o post predsedu NSK," uviedol Belica. Ako doplnil, v prípade opätovného zvolenia chce pokračovať vo svojej vízii, ktorú napĺňa už od roku 2001, keď bol do funkcie zvolený po prvý raz. "Ja som túto svoju víziu pred rokmi musel pretaviť do projektu, ktorý postupne plním. Mojím heslom je, že bez finančnej stability niet ani sociálnej stability," skonštatoval.



Podľa Roberta Fica je NSK jedným z najúspešnejších VÚC, čo je zásluha predovšetkým súčasného vedenia kraja. "Preto strana Smer-SD prijala politické rozhodnutie. Budeme odporúčať všetkým našim členom a voličom, aby podporovali Milana Belicu pri kandidatúre na funkciu predsedu NSK," oznámil Fico. Plnú podporu súčasnému predsedovi nitrianskeho kraja vyjadril aj predseda SNS Andrej Danko. "Naša krajská rada ani sekundu neváhala o podpore Milana Belicu. V čele NSK je profesionál. Nie človek, ktorý sa bicykloval po brehu rieky Nitra a rozhodol sa kandidovať, ale človek, ktorý má srdce, skúsenosti a prehľad," povedal Danko.



Milan Belica je vo funkcii predsedu NSK od roku 2001, keď VÚC v rámci reformy verejnej správy vznikli. Je tak najdlhšie slúžiacim predsedom samosprávneho kraja na Slovensku. O post predsedu NSK sa v jesenných voľbách do VÚC uchádza aj súčasná krajská poslankyňa Martina Holečková, ktorú podporuje blok deviatich politických strán. Kandidátom strany Hlas-SD je súčasný starosta Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky Branislav Becík. O post predsedu NSK sa uchádza aj kandidát strany ĽSNS, odborár a právnik Milan Španír. Mimoparlamentná strana Aliancia nominovala súčasného podpredsedu NSK Tibora Csengera. Občianskym kandidátom na post predsedu NSK je riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda.