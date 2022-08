Voľby2022: Kandidatúru na primátora Malaciek podali štyria uchádzači

Malacky 31. augusta (TASR) - Pred októbrovými komunálnymi voľbami zaevidovali v Malackách štyri kandidatúry na primátora mesta a 37 kandidatúr na poslanca mestského zastupiteľstva. Informovali o tom z mestského úradu. Mená kandidátov mesto zverejní až po oficiálnom zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou, tá sa prvýkrát zíde 5. septembra.



Na sociálnej sieti ohlásil kandidatúru na primátora advokát Róbert Šegeda, v on-line prostredí sa tiež objavili videá propagujúce názory kandidáta na primátora Jaroslava Sedláka. Súčasný primátor Juraj Říha opätovnú kandidatúru oficiálne neoznámil, pri príspevkoch na sociálnej sieti, informujúcich o dianí v meste a aktivitách úradu, však používa hashtag #odzacatejpracesaneodchadza.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.