Nové vedenie bude mať 11 obcí v okrese Prievidza

Prievidza 2. novembra (TASR) - Nové vedenie budú mať nasledujúce štyri roky obyvatelia 11 zo 48 obcí v okrese Prievidza. V štyroch z nich voliči v komunálnych voľbách uplynulý víkend rozhodli o tom, že súčasný starosta už vo svojom mandáte nebude pokračovať. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Diviaky na Nitricou povedie vedúci strediska správy ciest Radovan Iliaš, Jalovec projektový kontrolór Ján Tonhaiser, Kanianku projektový manažér Peter Bielický a Nitrianske Pravno manažér grafického štúdia Imrich Gaplovský. Všetci kandidovali ako nezávislí.



Nové vedenie bude mať i ďalších sedem obcí v okrese. V šiestich z nich preto, že sa súčasní starostovia rozhodli o svoj mandát opäť neuchádzať, v Oslanoch starosta pred časom náhle zomrel. Všetci noví starostovia kandidovali ako nezávislí. Cigeľ povedie technický výrobný inžinier Eduard Krausko, Dolné Vestenice finančný sprostredkovateľ Viliam Šuhajda, Koš technik Rastislav Píš, Lehotu pod Vtáčnikom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje. Starostom Pravenca bude podnikateľ Marián Kmeťko, starostkou Ráztočna referentka vnútornej správy Jana Radovská. Oslany povedie programátor Miroslav Kováč. Vo zvyšných 37 obciach najväčšieho okresu Trenčianskeho kraja bude pokračovať súčasné vedenie.



Prevahu v komunálnych voľbách mali nezávislí kandidáti, povedú 35 zo 48 obcí, za Smer-SD to budú štyria starostovia, za Hlas-SD jeden, za koalíciu Hlas-SD a Smer-SD štyria. Starostovia a nezávislí kandidáti majú štyroch starostov.



Najväčšiu volebnú účasť dosiahol Dlžín, k urnám tam prišlo 78,52 percenta oprávnených voličov, najmenej ľudí volilo v Kostolnej Vsi, a to 31,75 percenta.