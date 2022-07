Nitriansky kraj bude mať i v nasledujúcom volebnom období 54 poslancov

Nitra 1. júla (TASR) - Obyvatelia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) budú v jesenných voľbách voliť svojich zástupcov do krajského zastupiteľstva vo ôsmich volebných obvodoch. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo NSK.



Počet poslancov sa podľa zákona v kraji i v jednotlivých volebných obvodoch určuje podľa počtu obyvateľov. "Podľa príslušnej legislatívy a stavu obyvateľov nášho kraja bol k 31. decembru 2021 navrhnutý počet poslancov, ktorý zostáva nezmenený. To znamená 54 poslancov NSK pre nasledujúce volebné obdobie," uviedla riaditeľka NSK Helena Psotová.



Vo volebnom obvode Nitra voliči budú voliť 13 poslancov. V obvode Levice deväť, Komárno a Nové Zámky po osem, Topoľčany šesť a v Šali štyroch poslancov. Troch zástupcov si budú voliči voliť vo volebných obvodoch Zlaté Moravce a Štúrovo. "S výnimkou volebného obvodu Štúrovo a Zlaté Moravce boli na základe dohody so Štatistickým úradom Nitra dohodnuté ako sídla volebných komisií objekty okresných úradov. Je to z dôvodu zefektívnenia spracovania volebných výsledkov, pretože voľby do samosprávnych krajov sú spojené aj s voľbami do orgánov obcí," doplnila Psotová.