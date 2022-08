O post predsedu Bratislavského kraja sa uchádza osem kandidátov

Bratislava 31. augusta (TASR) - O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa uchádza osem kandidátov. Všetci sú nominanti politických strán, respektíve koalícií. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z Úradu BSK.



O hlasy voličov v jesenných voľbách do orgánov vyšších územných celkov sa bude uchádzať Ivan Bošnák, Juraj Droba, Milan Lopašovský, Ján Mažgút, Magdaléna Sulanová, Andrej Trnovec, Dušan Velič a Štefan Zima. O pozíciu poslanca Zastupiteľstva BSK, v ktorom bude v ďalšom volebnom období sedieť 53 poslancov, chce zabojovať 394 kandidátov.



"V týchto dňoch kandidátne listiny prechádzajú formálnou kontrolou, teda či spĺňajú všetky náležitosti, nechýba dôležitý údaj či podpis. Po týchto úkonoch budú kandidátky postúpené Volebnej komisii BSK, ktorá ich oficiálne zaregistruje," informovala TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.