Voľby2022: O post primátora Detvy sa uchádzajú štyria kandidáti

Detva 31. augusta (TASR) - O post primátora mesta Detva sa uchádzajú štyria kandidáti. Vyplýva to z informácií, ktoré v stredu TASR poskytli z detvianskeho mestského úradu.



Kandidatúru na primátora Detvy ohlásili detvianski mestskí poslanci Branislav Baran, Slavomír Ciglan a Jozef Výbošťok. Štvrtým kandidátom je súčasný primátor Ján Šufliarský, TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja. "Poslanecká práca v mestskom zastupiteľstve, ktoré má 17 poslancov, láka 55 Detvanov," dodal.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.