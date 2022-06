Voľby2022: O post primátora Michaloviec sa bude uchádzať M. Dufinec

Michalovce 26. júna (TASR) - Súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Michalovciach Miroslav Dufinec sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora mesta. Svoju kandidatúru ohlásil v nedeľu v Michalovciach. O hlasy voličov sa bude uchádzať s podporou strany Smer-SD, ktorej nie je členom.



Ako povedal, chce zachovať kontinuitu v rozvoji mesta a nadviazať na prácu súčasného primátora Viliama Zahorčáka.



"Mám tým na mysli široké spektrum aktivít mesta v tých najrozmanitejších oblastiach, akými sú šport, kultúra, starostlivosť o našich seniorov, sociálna sféra, školstvo, ale aj mnohé iné aspekty života," uviedol Dufinec.



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022 – 2030, ktorý nedávno prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ), prináša podľa jeho slov množstvo inšpirácií k tomu, akým smerom by sa malo mesto v najbližšom období uberať.



"Rád by som v prípade mojej úspešnosti priniesol do mesta aj také témy ako je zavádzanie smart prvkov, či už v oblasti odpadového hospodárstva, cestnej infraštruktúry alebo parkovacej politiky. Takisto by som rád vybudoval v meste veľmi pevné zázemie pre silnú podnikateľskú komunitu. Pretože si myslím, že práve podnikatelia sú často tí, ktorí dávajú prácu živiteľom mnohých michalovských rodín," priblížil Dufinec.



Plánuje sa tiež venovať témam, ako sú opravy chodníkov, ciest, revitalizácii jednotlivých mestských častí, detských ihrísk, parkovacích priestorov a podobne.



"Michalovce sú 15. najväčšie mesto na Slovensku. Ak by sme zobrali do úvahy rôzne aktivity, ktoré mesto vyvíjalo a vyvíja, tak by určite patrilo do prvej päťky. O to to bude mať možno náročnejšie kandidát, pokiaľ bude úspešný v tomto súboji. Zaujalo ma, akú kombináciu skúseností a schopností náš kandidát tu v Michalovciach ponúka. Predovšetkým je dobré, že je poslancom MsZ a robí tiež mimoriadne dôležité aktivity v oblasti vzdelávania," povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico.