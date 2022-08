Voľby2022: O post primátora Prešova sa bude uchádzať 12 kandidátov

Prešov 31. augusta (TASR) - O post primátora Prešova sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 12 kandidátov. Piati kandidáti sú nezávislí, siedmich nominovali politické strany, hnutia a ich koalície. TASR o tom informoval zapisovateľ Mestskej volebnej komisie v Prešove Jozef Smetana.



O post primátora Prešova sa uchádza ako nezávislý kandidát súčasný náčelník mestskej polície Ján Andrejko, ďalej manažérka v IT Zuzana Bednárová ako kandidátka KDH a advokát Peter Benčík ako nezávislý kandidát. Riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja Artúr Benes kandiduje ako nezávislý.



Za Hnutie Občan Národ Spravodlivosť kandiduje manažérka Renáta Bobáková. Nezávislým kandidátom je i právnik Martin Eštočák. Právnik Pavel Hagyari kandiduje s podporou strán Starostovia a nezávislí kandidáti a Sme rodina. O post primátora sa bude uchádzať i sanitár-asistent Jozef Kubica ako kandidát Národnej koalície/Nezávislí kandidáti. Kandidátom hnutia Republika je historik a prekladateľ Marek Kurta.



Za stranu Hlas-SD kandiduje projektový manažér Ľuboš Micheľ. S podporou strán SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení výrobný riaditeľ a stredoškolský učiteľ kandiduje František Oľha. Ako nezávislý kandidát sa o post primátora Prešova uchádza i pedagóg, kreatívny manažér a fotograf Ján Štovka.



Informáciu o počte kandidátov na miesta 31 poslancov mestského zastupiteľstva ešte nemá Smetana podľa jeho slov spracovanú.



"Počet politických strán, politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí, ktoré podali kandidátnu listinu do volieb do Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, je 18. Počet nezávislých kandidátov na poslancov je 29," povedal Smetana.



Mestská volebná komisia, ktorá zasadne v pondelok 5. septembra, preskúma jednotlivé podané kandidátne listiny a následne do 14. septembra rozhodne o registrácii kandidátov.