O post primátora Prešova sa bude uchádzať Ján Andrejko

Prešov 6. septembra (TASR) - O post primátora Prešova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný náčelník mestskej polície Ján Andrejko. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii v Prešove. O priazeň voličov zabojuje ako nezávislý kandidát.



Vo svojom programe predstavil víziu mladého mesta s funkčnou radnicou, novými investormi, futbalovým štadiónom, lepšou dopravou či s moderným prírodným kúpaliskom Delňa.



"Jednou z mojich vízií je bezpochyby dostať do mesta Prešov investorov. Práve oni tu vedia priniesť peniaze a vytvoriť pracovné miesta pre našich občanov. Kým pred desiatimi rokmi nás tu žilo 95.000, dnes je to už o 10.000 menej. Bude pre mňa prioritou udržať mladé rodiny v našom meste a vytvoriť im adekvátne podmienky na život a vychovávanie novej generácie," uviedol Andrejko.



"Radnica už dlhé roky nevie postaviť futbalový štadión, ktorý by bol pýchou mesta, športovcov a v neposlednom rade aj najstaršieho slovenského futbalového klubu. Treba sa možno inšpirovať v iných slovenských mestách, kde to funguje. Netreba stavať nič megalomanské, skôr menší, ale funkčný štadión," povedal Andrejko.



Mesto má podľa jeho slov zastaraný územný plán. "Vďaka správnemu územnému plánu nebudú vyrastať len bytovky na nevhodných miestach, ale nebudú sa ani zahusťovať ulice, cesty či parkoviská," skonštatoval Andrejko.



V súvislosti s prírodným kúpaliskom Delňa povedal, že je potrebné využiť termálnu energiu. "Môžeme urobiť vrt, vytiahnuť teplú vodu na povrch, postaviť akvapark, aby Prešovčania nemuseli chodiť do Maďarska či Poľska a tepelnú energiu vieme využiť na vykurovanie Švábov, Solivaru aj Sekčova," vysvetlil Andrejko.



Potrebné je, ako povedal, tiež správne nastaviť chod mestského úradu. "Je potrebné 'prekopať' organizačnú štruktúru, nechať robiť si svoju prácu odborníkov a nie nominantov politických strán," dodal Andrejko.



Andrejko je okrem náčelníka mestskej polície i prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR, členom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a členom expertného tímu Združenia miest a obcí Slovenska pre danú oblasť samosprávy.