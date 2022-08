Voľby2022: Na post primátora Prievidze za Hlas-SD kandiduje D. Vážna

Prievidza 31. augusta (TASR) - O post primátorky Prievidze sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať i pracovníčka Okresného úradu (OÚ) Prievidza Dominika Vážna. Do volieb pôjde ako kandidátka strany Hlas-SD. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Vážna pracuje ako vedúca odboru dopravy na OÚ v Prievidzi a je aj okresnou predsedníčkou strany Hlas-SD. O hlasy voličov sa bude uchádzať i pre post poslankyne mestského zastupiteľstva a poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja.



"Chcem zabezpečiť rozvoj v oblasti infraštruktúry prístupových ciest do mesta, vnútromestskú dopravu. Bývanie poskytované mestom môže byť účinným nástrojom, ako zvrátiť negatívny trend demografického poklesu," uviedla Vážna.



Kandidátka sa plánuje venovať i téme športu, a najmä práci s mládežou. Prievidza bola podľa nej vždy známa ako liaheň športových talentov a tento stav by chcela prinavrátiť. Zamerať sa chce i na sociálne témy, skvalitniť a zlepšiť chce dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov a posilniť domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom podpory existujúcich neverejných poskytovateľov.



Kandidatúru na post primátora metropoly hornej Nitry už ohlásila súčasná primátorka Katarína Macháčková (Spolu), mestský poslanec Branislav Gigac (nezávislý) a bývalá hlavná kontrolórka mesta Jana Michaličková (nezávislá).