Voľby2022: O post primátora Skalice sa bude uchádzať Oľga Luptáková

Skalica 16. augusta (TASR) - O post primátora Skalice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Oľga Luptáková. Kandidátka o tom informovala na sociálnej sieti.



"V nadchádzajúcich spojených voľbách budem kandidovať na primátorku Skalice a budem sa uchádzať aj o zastúpenie vo vyššom územnom celku. V Skalici som sa narodila, mám ju rada a jej budúcnosť mi nie je ľahostajná," uviedla Luptáková.



Luptáková sa o mandát primátorky uchádzala už v predchádzajúcom období ako nezávislá kandidátka. Získala vtedy 1414 hlasov, čo predstavovalo 24,1 percenta hlasov. Skončila na druhom mieste a na zvolenú primátorku Annu Miernu jej chýbalo 176 hlasov.



Doteraz oficiálne avizovali kandidatúru na post primátora Skalice súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Vladislav Horňák, ktorý do volieb ide ako nezávislý, Martin Štepán ako líder občianskeho združenia Spoločne pre Skalicu a súčasná primátorka Anna Mierna, ktorú pri voľbách podľa jej vyjadrenia podporujú OĽANO, SaS, KDH, NOVA a Zmena zdola.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.