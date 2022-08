Voľby2022: P. Novisedlák bude obhajovať primátorský post v Stupave

Stupava 16. augusta (TASR) - Súčasný primátor Stupavy Peter Novisedlák sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o predĺženie svojho mandátu. Opätovnú kandidatúru na šéfa stupavskej samosprávy potvrdil pre TASR.



"Budem kandidovať ako nominant strany SOM Slovensko. Do volieb pôjdem aj s tímom kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva," uviedol pre TASR. Program chce zverejniť na začiatku septembra na stránke www.timprestupavu.sk.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.