Počet poslancov ani volebných obvodov sa vo Vranove nad Topľou nemení

Vranov nad Topľou 30. júna (TASR) - Počet volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby, rovnako ako počet mestských poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026 zostáva vo Vranove nad Topľou bez zmeny. Vo štvrtok o tom na svojom zasadnutí rozhodli mestskí poslanci.



Spolu 25 poslancov mestského zastupiteľstva si budú obyvatelia Vranova nad Topľou voliť v piatich obvodoch. Vo volebnom obvode Lomnica si budú voliť jedného poslanca, v Čemernom štyroch, Sever a Centrum po šesť a ôsmich si budú voliť v piatom volebnom obvode Juh.



Volebné obvody pre voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba určiť do 20. júla. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti je potrebné do 10. augusta. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.