Prievidzu povedie naďalej K. Macháčková

Prievidza 30. októbra (TASR) - Mesto Prievidza povedie aj nasledujúce štyri roky Katarína Macháčková (SPOLU-občianska demokracia). V sobotných (29. 10.) voľbách do orgánov samosprávy obcí získala 42,91 percenta všetkých platných odovzdaných hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych predbežných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Macháčková povedie metropolu hornej Nitry už štvrté volebné obdobie po sebe. Od voličov dostala 5526 hlasov. Volebná účasť v Prievidzi dosiahla 34,83 percenta.



"Veľmi sa teším a ďakujem voličom, ktorí ma podporili. Štvrtý raz obhajovať mandát je možno zložitejšie, ako keď ide človek po prvý alebo po druhý raz. Myslím, že Prievidžania ukázali, že chcú stabilitu, kontinuitu, slušnosť, odbornosť, a ja som im za to veľmi vďačná," povedala pre TASR znovuzvolená primátorka.



Na druhom mieste skončil podľa neoficiálnych výsledkov mestský poslanec a politológ Branislav Gigac, ktorý dostal od Prievidžanov 4377 hlasov.