Voľby2022: R. Kusý sa do 2 týždňov vyjadrí ku kandidatúre na primátora

Bratislava 18. augusta (TASR) - Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý sa do dvoch týždňov vyjadrí, či v tohtoročných jesenných voľbách bude kandidovať na primátora Bratislavy, alebo bude obhajovať post starostu mestskej časti. Uviedol to vo štvrtok. Kandidátne listiny je možné podávať najneskôr 30. augusta.



"Áno, táto téma je na stole. Diskutujeme o nej. Do dvoch týždňov sa rozhodnem," povedal Kusý.



V súvislosti s jeho možnou kandidatúrou na post bratislavského primátora viaceré politické strany a hnutia už pred časom pre TASR potvrdili, že rokovania prebiehajú. Niektoré z nich mu zároveň vyjadrili podporu, napríklad hnutie Sme rodina či Dobrá voľba a Umiernení, ktorej je Kusý členom predsedníctva.



Záujem zabojovať o post bratislavského primátora doteraz oficiálne potvrdili traja kandidáti. Svoj post v tohtoročných voľbách chce obhájiť súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý je zároveň predsedom novej mestskej strany Team Bratislava. Tá spoločne so stranou SaS a hnutím Progresívne Slovensko vytvorila predvolebnú koalíciu. Kandidovať ako nezávislý chce niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš. Záujem o kandidatúru prejavil aj súčasný prednosta miestneho úradu v bratislavskom Starom Meste Martin Mlýnek.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.