Voľby2022: Starostom Starého Mesta chce byť 10 kandidátov

Bratislava 7. septembra (TASR) – O post starostu bratislavského Starého Mesta v jesenných komunálnych voľbách zabojuje desať kandidátov. Je medzi nimi Zuzana Aufrichtová, Jozef Bača, Michal Čambal, Martin Gajdoš, Zuzana Luhová, Milena Minichová, Radoslav Števčík, Romana Tabák, Andrej Trnovec a Matej Vagač. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých bude vo štvrtok (8. 9.) registrovať miestna volebná komisia. TASR ho poskytol predseda komisie a hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Aufrichtová je spoločnosťou kandidátkou koalície SaS, Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska. Bača zabojuje o hlasy voličov ako kandidát strany Domov – národná strana, Čambal je kandidátom strany Život – národná strana.



Gajdoš kandiduje za koalíciu Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, ODS – občianski demokrati Slovenska a Šanca. Luhová je kandidátkou strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Minichovú posiela do boja Strana moderného Slovenska (SMS).



Števčík je kandidátom strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Tabák kandiduje za hnutie Sme rodina. Trnovec sa o post starostu Starého Mesta uchádza ako kandidát Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, Vagača podporuje mestská strana Team Bratislava a Progresívne Slovensko.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.