Voľby2022: V Dúbravke podali kandidatúru na starostu dvaja uchádzači

Bratislava 31. augusta (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Dúbravka podali kandidatúru dvaja uchádzači - Martin Zaťovič, ktorý bude kandidovať za stranu SOM Slovensko a Marek Dinuš, kandidujúci ako nezávislý. TASR o tom po uzávierke termínu na podanie kandidátnych listín informovala mestská časť.



O miesto v 25-člennom miestnom zastupiteľstve v Dúbravke sa uchádza 57 kandidátov, s výnimkou jedného ide o nominantov politických strán a koalícií.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - voliť sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom volieb.