Voľby2022: V Jarovciach evidujú jednu kandidatúru na starostu

Bratislava 31. augusta (TASR) - V bratislavských Jarovciach je v nadchádzajúcich komunálnych voľbách jediný kandidát na starostu - pokračovať vo svojom mandáte chce Jozef Uhler. Na poslancov sedemčlenného miestneho zastupiteľstva podalo kandidatúru 12 uchádzačov, z toho štyria sú nominanti politických strán a koalícií, ôsmi kandidujú ako nezávislí. Po uplynutí termínu na podávanie kandidátnych listín o tom TASR informovala mestská časť.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom volieb.