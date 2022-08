Voľby2022: V Revúcej sa o post primátora uchádzajú traja kandidáti

Revúca 31. augusta (TASR) – V okresnom meste Revúca sa o post primátora uchádzajú traja kandidáti. Pre TASR to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie Adriana Hanesovská na základe kandidátnych listín, ktoré bolo možné podávať do utorka (30. 8.).



Post vo vedení mesta chce v jesenných komunálnych voľbách obhájiť súčasný primátor Július Buchta. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdala aj Ľuba Benešová a Pavol Balážik. O 13 poslaneckých kresiel prejavilo záujem 45 kandidátov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.