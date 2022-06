V Trnave bude aj v nasledujúcom období 31 poslancov

Trnava 28. júna (TASR) - V trnavskom mestskom zastupiteľstve bude aj v nasledujúcom volebnom období rokov 2022 až 2026 pôsobiť 31 poslancov. Rozhodli o tom poslanci na svojom utorkovom rokovaní.



Počet 31 poslaneckých mandátov je maximálny, ktorý je možný uplatniť v zmysle zákona o obecnom zriadení pre mestá s počtom obyvateľov od 50.001 do 100.000, kam Trnava so 62.542 obyvateľmi spadá. Rozpätie je stanovené od 19 do 31 poslancov.



Zachovaných zostáva aj šesť volebných obvodov, najväčšie Trnava-západ (Prednádražie) a Trnava-sever (Kopánka) majú po sedem volených zástupcov, pre východ (Hlboká, Vozovka) je určených šesť, stred (Staré mesto, Špiglsál) a juh (Tulipán, Linčianska) majú po päť a v miestnej časti Modranka je to jeden poslanec.