Voľby2022: Velič chce zriadiť centrum na adaptáciu na klimatické zmeny

Bratislava 18. augusta (TASR) – V prípade úspechu v tohtoročných jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) by chcel kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Dušan Velič vytvoriť centrum na adaptáciu na klimatické zmeny. Venovať by sa malo problematike vody, biodiverzite či riešeniu energetickej krízy. Jeho zriadenie deklaruje do 100 dní od nástupu do funkcie.



"Tam, kde máme právnu dostupnosť, budeme očakávať, že sa veci budú robiť. Tam, kde je to nutné, budeme s kolegami z ministerstiev, s ktorými má kraj vždy spolupracovať, možno pripravovať nové právne normy, ktoré musíme aktualizovať. Lebo doba sa vyvíja a nie je na čo čakať," skonštatoval na štvrtkovej tlačovej besede Velič, ktorý je kandidátom Za ľudí, KDH a Sme rodina.



Začiatkom septembra plánuje predstaviť odborné pracovné tímy pre jednotlivé oblasti, na ktorých stojí jeho kampaň. Ide o zelený, dopravne prepojený, sociálne a zdravotne zabezpečený a vzdelaný kraj. Pre oblasť životného prostredia chce zároveň na jeseň predstaviť aj konkrétny materiál, v ktorom sa chce venovať suchu, vode ako jednej z najvzácnejších komodít, ale napríklad aj skládke vo Vrakuni, v problematike ktorej sa podľa neho nič nedeje.



V rámci svojej vízie sa nevyhol ani problematike extrémneho sucha a zrážok v podobe krátkych, ale intenzívnych prívalových dažďov. Problém vidí napríklad v tom, že voda sa nestihne vsiaknuť do pôdy a odteká z územia. Riešením by bolo napríklad po skončení ťažby v lese "rozbiť" prístupové cesty, aby nebol povrch zhutnený, pretože práve ten bráni lepšiemu vsakovaniu vody. Vytvoriť by sa mohli tiež umelé zádržné jazierka. Pri poľnohospodárskej pôde by pomohla napríklad hlboká orba. V rámci miest sa treba zamerať na opatrenia typu zelených plôch, rozširovania parkov, dažďových záhrad či zelených striech.



Na predsedu BSK už ohlásil opätovnú kandidatúru aj súčasný šéf kraja Juraj Droba. O tento post sa uchádza aj poslankyňa Národnej rady (NR) SR Magdaléna Sulanová, je kandidátkou ĽSNS.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.