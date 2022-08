Voľby2022: Z. Čambal sa v Holíči bude snažiť obhájiť post primátora

Holíč 17. augusta (TASR) – V meste Holíč sa bude snažiť obhájiť post primátora Zdenko Čambal, je ním už štyri volebné obdobia.



"Chcem dokončiť všetky projekty, ktoré má mesto rozbehnuté. Som presvedčený, že volebný program, ktorý oznámim v najbližšej dobe, má relevanciu v tých intenciách, ktoré sú potrebné zo strany samosprávy plniť. Napriek zložitej situácii je potrebné, aby sa mesto odovzdalo mladšej generácii v lepšom stave," uviedol pre TASR Čambal.



Ako doplnil, využije svoju zákonnú možnosť a bude kandidovať aj na predsedu Trnavského samosprávneho kraja. "Chcem upozorniť na skutočnosť, že starostovia a primátori, ktorí sú rozhodnutí obhájiť svoju pozíciu, by nemali byť diskriminovaní zúžením možnosti účasti svojej kandidatúry vo voľbách, keďže sa regionálne a komunálne voľby konajú v jeden deň. Zároveň chcem vystúpiť proti svojvôli štátnych úradníkov pri postupe voči samosprávam," informoval Čambal.



Na post primátora mesta Holíč bude kandidovať s podporou strán SNS, Smer-SD a Hlas-SD. V Holíči zatiaľ neohlásil kandidatúru na primátora žiadny ďalší kandidát.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.