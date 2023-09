Obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu odvoliť pred volebnou miestnosťou

Liptovský Mikuláš 18. septembra (TASR) - Nadchádzajúce parlamentné voľby budú pre imobilných, starších obyvateľov či mamičky s kočíkmi v Liptovskom Mikuláši jednoduchšie. Mesto umiestnilo pri vstupe do ťažšie dostupných volebných miestností zvonček, ktorým si privolajú členov komisie s prenosnou urnou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"K tomuto ústretovému kroku sme pristúpili v miestnostiach v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách a v Základnej škole Dr. Aurela Stodolu na Nábreží. Znevýhodnení alebo starší ľudia budú môcť odvoliť na pripravenom mieste so zástenou priamo pri vchode," priblížila Čapčíková.



O ďalšom smerovaní Slovenska rozhodnú voliči v sobotu 30. septembra, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. V Liptovskom Mikuláši je 32 okrskov, spravidla jeden okrsok pre tisíc obyvateľov.