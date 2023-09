Detva vydala doteraz 382 hlasovacích preukazov

Detva 27. septembra (TASR) - Voličom, ktorí sa v deň predčasných parlamentných volieb, v sobotu (30. 9.), budú zdržiavať mimo Detvy, vydalo mesto celkom 382 hlasovacích preukazov. O jeho vydanie je možné požiadať do 29. septembra 2023 do 15.00 h v kancelárii evidencie obyvateľstva v budove Mestského úradu Detva. TASR to v stredu potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že tí, ktorí majú trvalý pobyt v meste Detva a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia Slovenska, mohli požiadať o voľbu poštou prostredníctvom ministerstva vnútra. Presné počty voličov, ktorí volili zo zahraničia, budú podľa Suju známe v piatok (29. 9.) popoludní. Zoznamy mestu prostredníctvom Okresného úradu v Detve doručí ministerstvo vnútra.



Ako ďalej poznamenal, v stálych zoznamoch voličov je zapísaných 11.480 voličov s trvalým pobytom v meste pod Poľanou. "Hlasovacie lístky dodáva mestu okresný úrad. Pripravených je 12.000 kusov," objasnil s tým, že v Detve bude 15 volebných miestností. Bude to v priestoroch dvoch základných škôl a jednej strednej školy i v denných centrách seniorov. Ďalšie budú v kultúrnom dome Chudobienec v starej časti mesta i v Centre voľného času. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.



Hovorca priblížil, že v okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 144 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach.



V čase konania volieb sa záujem o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky nahlasuje príslušnej okrskovej volebnej komisii. Pred voľbami na mestskom úrade počas úradných hodín. "Doteraz už o prenosnú volebnú schránku požiadalo viac ako 60 voličov," uzavrel Suja.