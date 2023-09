Mesto Zvolen vydalo doteraz 1520 hlasovacích preukazov

Zvolen 27. septembra (TASR) - Voličom, ktorí sa v deň predčasných parlamentných volieb, v sobotu (30. 9.), budú zdržiavať mimo Zvolena, vydalo mesto doteraz celkom 1520 hlasovacích preukazov. O jeho vydanie je možné požiadať do 29. septembra do 14.30 h na zvolenskom mestskom úrade. TASR to v stredu potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že tí, ktorí majú trvalý pobyt v meste Zvolen a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR, mohli požiadať o voľbu poštou prostredníctvom ministerstva vnútra. "Urobilo tak celkovo 717 voličov s trvalým pobytom v meste," objasnil.



Ako ďalej poznamenal, v stálych zoznamoch voličov je zapísaných 33.885 ľudí s trvalým pobytom v meste pod Pustým hradom. "Hlasovacie lístky dodáva mestu okresný úrad. Pripravených je 34.000 kusov," zhrnul s tým, že vo Zvolene bude 38 volebných miestností. Väčšinou to bude to v priestoroch základných a materských škôl, v kluboch dôchodcov i v kultúrnom dome. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.



Hovorca priblížil, že v okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 520 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach.



Obyvatelia môžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. O takéto hlasovanie je možné požiadať až do dňa volieb. Žiadosť je potrebné adresovať na organizačný odbor mestského úradu. "Ak takáto požiadavka bude v deň volieb, bude potrebné obrátiť sa priamo na okrskovú komisiu, ktorá prislúcha k miestu trvalého pobytu žiadateľa," spresnil hovorca.