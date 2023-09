V Dubnici nad Váhom vydali 492 hlasovacích preukazov

Dubnica nad Váhom 27. septembra (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom vydalo do stredy 492 hlasovacích preukazov. TASR o tom informoval Ľubomír Bobák zo sekretariátu dubnického primátora.



"O voľbu zo zahraničia požiadalo 279 obyvateľov mesta. Hlasovanie zo zahraničia má plne v kompetencii Ministerstvo vnútra SR, ktorému sú hlasy zo zahraničia aj doručované. Mestský úrad preto nedisponuje informáciou o počte odovzdaných hlasov zo zahraničia," doplnil Bobák.



V Dubnici nad Váhom je aktuálne 18.470 oprávnených voličov, ich počet sa môže do sobotných (30. 9.) predčasných parlamentných volieb zmeniť. O vydanie hlasovacích preukazov je možné požiadať do piatka 29. septembra, majiteľov hlasovacích preukazov zo zoznamu voličov vyčiarknu.