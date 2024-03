V najväčších bratislavských mestských častiach sú voľby pokojné

Bratislava 23. marca (TASR) - V najväčších bratislavských mestských častiach (MČ) sú sobotné prezidentské voľby naďalej pokojné, bez problémov či incidentov. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či z miestneho úradu.



"Priebeh volieb je vo všetkých okrskoch pokojný, neevidujeme žiadne sťažnosti ani incidenty," skonštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Do podvečerných hodín dosiahla volebná účasť viac ako 47 percent, najvyššiu zaznamenali v Materskej škole Fialová (Slnečnice), a to 62 percent. Svoj hlas v prezidentských voľbách tam odovzdal aj 100-ročný Ladislav, ktorý doteraz nevynechal ani jedny voľby. "Členovia komisia si ho pamätali a aj on sám povedal, že chodieva na všetky voľby," poznamenala Halašková.



Bezproblémový priebeh volieb je aj v Novom Meste. "Všetko prebieha hladko a bez problémov," zhodnotili z miestneho úradu. Rovnako pokojné sú prezidentské voľby aj v Ružinove. "Všetko je zatiaľ v pohode," ubezpečila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



Podobne pokojná situácia je aj v Starom Meste, čo potvrdila Martina Karmanová z oddelenia komunikácie staromestského miestneho úradu. Výrazne viac ľudí bolo podľa nej voliť cez deň, keď bolo aj pekné počasie, momentálne ich je pomenej.



"Jedno staromestské špecifikum - v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, na Chorvátskej ulici, dnes odvolilo 139 (obvinených a odsúdených) voličov," priblížila Karmanová. Za zmienku podľa nej stojí aj to, že vo volebnom okrsku 7, ktorý je zriadený na bratislavskom magistráte, odvolilo do 15.00 h vyše 500 voličov na hlasovací preukaz.