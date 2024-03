I. Korčok dominoval vo všetkých košických častiach okrem Luníka IX

Košice 25. marca (TASR) - Vo všetkých košických mestských častiach (MČ) okrem Luníka IX dominoval v sobotňajších (23. 3.) prezidentských voľbách celkový víťaz prvého kola Ivan Korčok. V Košiciach získal dokopy 55,37 percenta hlasov. Peter Pellegrini, ktorý rovnako postupuje do druhého kola, získal 27,44 percenta. Volebná účasť v druhom najväčšom meste na Slovensku dosiahla 50,59 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



Korčok získal spomedzi 22 košických MČ najväčší podiel platných hlasov vo Vyšnom Opátskom, a to 64,87 percenta, čo predstavuje 822 hlasov. Nasleduje MČ Lorinčík (63,44 percenta) a Sever (61,79 percenta). Nad 60 percent získal aj v Starom Meste. Menej ako 50 percent hlasov dosiahol v MČ Šebastovce, Džungľa, Šaca a Luník IX.



Na Luníku IX získal najviac hlasov spomedzi prezidentských kandidátov Pellegrini, a to 61,01 percenta, čo je 72 hlasov. Na druhom mieste tam skončil Igor Matovič (23,72 percenta). Korčok s 8,47 percenta obsadil na tomto sídlisku tretiu priečku, volilo ho desať ľudí.



Pellegrini dosiahol v 18 z 22 MČ menej ako 30 percent hlasov. Okrem Luníka IX presiahol túto hranicu aj v MČ Šaca (35,24 percenta), Nad jazerom (31,96 percenta) a Dargovských hrdinov (31,57 percenta).



V rámci Košíc bola najnižšia volebná účasť tradične na Luníku IX, kde dosiahla 2,43 percenta, čo je 120 voličov. Naopak, najvyššia účasť bola v MČ Lorinčík (70,28 percenta), kde prišlo k volebným schránkam 615 z 875 voličov.



Štefan Harabin, ktorý skončil vo voľbách tretí a do druhého kola tak nepostúpi, dosiahol viac ako 16-percentný podiel hlasov v MČ Šaca a Džungľa.



Celkovo v Košiciach získal Harabin 10,39 percenta, štvrtý bol Ján Kubiš (2,33 percenta), nasledoval Matovič s 2,10 percenta platných hlasov, Krisztián Forró (0,98 percenta), Patrik Dubovský (0,7 percenta), Marian Kotleba (0,41 percenta) a Milan Náhlik (0,09 percenta).