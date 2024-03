K volebným urnám prišli i dobrovoľníci, ktorí čistili rieku Handlovka

Chrenovec-Brusno/Handlová 23. marca (TASR) - Svoj hlas jednému z prezidentských kandidátov môžu v sobotu odovzdať voliči i na obecnom úrade v Chrenovci-Brusne v okrese Prievidza. Chrenovec-Brusno je jednou z obcí Handlovskej doliny, v ktorej sa dobrovoľníci zapojili do čistenia rieky Handlovka.



Medzi dobrovoľníkmi bol i starosta Chrenovca-Brusna a predseda Združenia obcí Handlovskej doliny Tibor Čičmanec, ktorý v obci dohliada i na priebeh volieb hlavy štátu. Pre TASR uviedol, že voľby v obci sú zatiaľ pokojné. "Volebnú miestnosť sme otvorili načas o 7.00 h, niektorí obyvatelia už čakali na jej otvorenie. Boli to i takí, ktorí sa chceli zapojiť do akcie čistenia," priblížil Čičmanec.



Starosta bol podľa svojich slov zároveň prvým voličom v obci, prezliekol sa do pracovného oblečenia a išiel pred základnú školu, kde bude akcia čistenia Handlovky pokračovať popoludní ďalším sprievodným programom. V Chrenovci-Brusne sa do čistenia rieky zapojilo približne sto ľudí. "Handlovka preteká veľkou časťou obce, je dosť zanedbaná. Ľudia tam hádžu rôzne veci, prípadne odpad priplaví z horných tokov a jej prítokov. Keďže ide o pstruhovú vodu, je potrebné, aby tak vyzerala," podotkol Čičmanec.



Dobrovoľníci v sobotné dopoludnie čistili koryto rieky a jej okolie od odpadu od Handlovej po Veľkú Čausu. Ide už o tretí ročník akcie, na ktorej sa podieľa Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Handlová, samosprávy, poľovníci, občianske združenia, školy, dobrovoľníci, ktorým záleží na životnom prostredí, či Lesy SR, spomenul hospodár MO SRZ Handlová Rudolf Schwarz. "Akciu sme zorganizovali na celom úseku rieky Handlovka, ktorý obhospodaruje MO SRZ v Handlovej. Pokúšame sa okrem rieky vyčistiť i prítoky, ktoré rovnako obhospodarujeme. Ľudí sa zapojilo nad naše očakávania," doplnil Schwarz.



Odpadu v rieke a pri nej je podľa neho veľmi veľa. "Ide o dlhodobý problém, v rieke sa rozkladajú rôzne plasty, gumy, pneumatiky. Od povodní, ktoré boli v roku 2010, sú tam vyplavené odpadové nádoby, odpad tam však i pribúda. Je to vizitka ľudí, možno by si mali brať inšpiráciu od detí, ktoré povedia, že to tam nepatrí," uzavrel Schwarz.