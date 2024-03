Ľudia z dedinky Vlkolínec môžu odovzdať hlas do prenosnej urny

Ružomberok 23. marca (TASR) - Novú hlavu štátu si v sobotu vyberajú aj ľudia v podhorskej osade Vlkolínec pri Ružomberku, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Obyvateľom, ktorých tam žije 20, nosia prenosnú urnu z volebného okrsku v mestskej časti Biely Potok. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Uplatniť svoje volebné právo s hlasovacím preukazom tam môžu aj turisti či ľudia, ktorí vo Vlkolínci vlastnia nehnuteľnosti," dodal hovorca.



Miškovčík zhodnotil priebeh sobotňajších prezidentských volieb v okrese Ružomberok i v meste ako pokojný. "Okresná volebná komisia nezaznamenala žiadne komplikácie," poznamenal. V okrese Ružomberok je 59 volebných okrskov, 24 z nich sa nachádza priamo v meste. Podľa informácií od členov volebných komisií očakávajú vyššiu volebnú účasť v podvečerných hodinách.



Voliči si vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.