Na Horehroní je priebeh volieb pokojný a bez rušivých momentov

Brezno 23. marca (TASR) - Prvé kolo sobotňajších prezidentských volieb je do týchto chvíľ bezproblémové aj na Horehroní. Brezniansky okres má 65 volebných okrskov.



"Priebeh volieb je pokojný, všetko ide podľa plánu. Nezaznamenali sme žiadne rušivé momenty ani závažné či menej závažné sťažnosti," konštatoval podvečer pre TASR podpredseda okresnej volebnej komisie Martin Baxa. Priebežne vykonávajú aj obhliadky okrskov.



Priamo v meste Brezno je 20 okrskov a do okrskových komisií zasadlo 134 členov. Ako informovala samospráva, z dôvodu rekonštrukcie budovy Špeciálnej základnej školy na Mládežníckej ulici mesto presunulo volebnú miestnosť okrsku č. 15 do Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Mazorníkovo - Brezno, MPČĽ 35. Pre nevyhovujúce priestory volebnej miestnosti okrsku č. 12 na ulici Štvrť Ladislava Novomeského občania z tohto okrsku hlasujú v prístavbe ZŠ s MŠ na Pionierskej 2.



Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.