Obyvatelia Solivaru volia prezidenta v historickej budove

Prešov 23. marca (TASR) - V historickej budove Slovenského technického múzea (STM) - Múzeu Solivar, ktorá v minulosti slúžila ako sklad soli, si v sobotu volia prezidenta obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar.



Pôvodná volebná miestnosť bola v Kultúrnom zariadení Parku kultúry a oddychu (PKO) Solivar. Ako pre TASR povedal hovorca mesta Prešov Michal Hudák, je však v havarijnom stave. "Aktuálne ho potvrdil aj statický posudok, ktorý si dalo vypracovať PKO, správca tohto objektu vo vlastníctve mesta," priblížil s tým, že na voľby prezidenta, ako aj júnové voľby do Európskeho parlamentu bola vybratá nová volebná miestnosť v múzeu. "Je v blízkosti pôvodnej volebnej miestnosti a pre voličov daného okrsku je z tohto hľadiska vyhovujúca," skonštatoval.



"Tieto voľby sú aj pre nás dosť výnimočné, keďže sa nachádzame v tejto historickej budove STM - Múzeu Solivar. Momentálne všetko prebieha hladko. Máme aj pomerne veľký počet voličov, ktorí prišli hlasovať na hlasovací preukaz. Mnoho voličov si ide zároveň aj prezrieť múzeum," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Petra Hučková.



"Je to pekný priestor. Myslím si, že je to zaujímavé aj pre voličov. Keďže sú tu prvýkrát, tak si myslím, že si pozrú aj expozíciu. Viacerí sa zúčastnia volieb už aj preto, že sú zvedaví, lebo za iných okolností tu možno ani neprídu. Trošku teplejšie by tu mohlo byť, ale myslím že dá sa," doplnila členka okrskovej volebnej komisie Helena Gáliková.



Člen komisie Stanislav Kačala múzeum navštevuje pravidelne, koná sa tam i výstava soľnobanskej čipky. "Je to dôstojné prostredie pre takúto udalosť, ako sú voľby. V porovnaní s tým, kde to bolo pred rokom a v minulosti, tak je to oveľa lepšie," povedal.



Volič Štefan Pristaš zo Solivaru sa bol v roku 1986 pozrieť, keď sklad soli horel. Ako povedal, je to teraz krásne urobené a veľmi dobre využité.



"Je to veľmi pekné a reprezentatívne, aj keď mi je ľúto za starým PKO a dúfam, že sa nájdu financie na to, aby sa opravilo," doplnila volička Andrea.