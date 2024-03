VIDEO: Pacienti a zdravotníci v trnavskej nemocnici volili do urny

Trnava 23. marca (TASR) - Pacienti a zamestnanci Fakultnej nemocnice Trnava mali možnosť v sobotu odovzdať svoj voličský hlas v prezidentských voľbách do volebnej urny, ktorú priniesli členovia okrskovej volebnej komisie na Základnej škole na Gorkého ulici. Túto alternatívu podľa predsedníčky komisie Márie Osvaldovej využilo 26 voličov s voličským preukazom.



"Máme zaevidovaných pacientov, ale aj lekárov a zdravotnícky personál, ktorí z dôvodov pracovnej služby alebo aj iných nevolia v mieste svojho trvalého bydliska," uviedla. S urnou komisia navštívila ležiacich pacientov na oddeleniach, kde o to bolo požiadané.







Medzi ostatnými voličmi bol aj primár gastroenterologického oddelenia Rastislav Husťak. "Hoci pracujem v nemocnici dlhodobo, trvalý pobyt mám zatiaľ v inom meste, tak som si vybavil voličský preukaz," zdôvodnil. Doplnil, že ako volič si uvedomuje dôležitosť zúčastniť sa na hlasovaní o tom, kto bude novým prezidentom Slovenska. "O voľby som sa zaujímal v dostatočnom predstihu, už pred dvoma či troma mesiacmi som sa rozhodol pre jedného kandidáta a tomu som teraz odovzdal svoj hlas," dodal. Pre neho je potešujúce, že môže ísť voliť a ako podčiarkol, najmä mladá generácia by si mala uvedomiť dôležitosť volieb a pristúpiť k nim s jasnou mysľou.